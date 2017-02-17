Буковинським підприємствам рекомендують знизити споживання електроенергії

Буковинським підприємствам рекомендують знизити споживання електроенергії.

Про це під час відео конференції, 16 лютого повідомив Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Так, як в Україні набув чинності надзвичайний стан в енергетиці, було прийнято рішення про встановлення граничного споживання електричної потужності в період з 8 до 22 години доби.

Геннадій Зубко зазначив, що представникам виконавчої влади в областях, зокрема в Чернівецькій, необхідно запропонувати промисловим підприємствам  максимально перенести робочі зміни на нічні години доби, а підприємствам з безперервним циклом роботи знизити навантаження в період з 8 до 22 години мінімум на 10%. Їм необхідно запропонувати використовувати власні джерела живлення.

У випадку, якщо введені заходи не перевищуватимуть граничні величини споживання електричної потужності, які встановленні кожній області, графіки відключення електричної енергії для цих областей застосовуватись не будуть, – повідомляє сайт Чернівецької ОДА.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ