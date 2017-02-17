Буковинським підприємствам рекомендують знизити споживання електроенергії.

Про це під час відео конференції, 16 лютого повідомив Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Так, як в Україні набув чинності надзвичайний стан в енергетиці, було прийнято рішення про встановлення граничного споживання електричної потужності в період з 8 до 22 години доби.

Геннадій Зубко зазначив, що представникам виконавчої влади в областях, зокрема в Чернівецькій, необхідно запропонувати промисловим підприємствам максимально перенести робочі зміни на нічні години доби, а підприємствам з безперервним циклом роботи знизити навантаження в період з 8 до 22 години мінімум на 10%. Їм необхідно запропонувати використовувати власні джерела живлення.

У випадку, якщо введені заходи не перевищуватимуть граничні величини споживання електричної потужності, які встановленні кожній області, графіки відключення електричної енергії для цих областей застосовуватись не будуть, – повідомляє сайт Чернівецької ОДА.