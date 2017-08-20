Буковинці перетворили “Гору Любові” на сміттєзвалище (ФОТО)

У Садгорі на пагорбі, який місцеві називають “Горою Любові”, буковинці залишають гори сміття після відпочинку.

Розбиті пляшки, пластиковий посуд, серветки нині “прикрашають” місцину, яка відкриває чудовий краєвид.

За словами начальника Інспекції з благоустрою Сергія Обшанського, ця територія належить до земель запасу, а тому прибирають її лише двічі на рік: під час місячників благоустрою, – повідомляє “АСС”.

“Закріпити прибирання на постійній основі немає можливості. Тому усе залежить від культури відпочинку”, — розповів посадовець.