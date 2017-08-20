Буковинці перетворили “Гору Любові” на сміттєзвалище (ФОТО)

У Садгорі на пагорбі, який місцеві називають “Горою Любові”, буковинці залишають гори сміття після відпочинку.

Розбиті пляшки, пластиковий посуд, серветки нині “прикрашають” місцину, яка відкриває чудовий краєвид.

За словами начальника Інспекції з благоустрою Сергія Обшанського, ця територія належить до земель запасу, а тому прибирають її лише двічі на рік: під час місячників благоустрою, – повідомляє “АСС”.

“Закріпити прибирання на постійній основі немає можливості. Тому усе залежить від культури відпочинку”, — розповів посадовець.20967948_2031760380387602_1314058957_o 20993492_2031759973720976_996634793_o 21014746_2031760417054265_842874988_o 21014811_2031759773720996_257341330_o

 

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