Буковинці сьогодні зібралися біля пам’ятної стели «Літописцям Руси-України – подвижникам українського письменства» (ФОТО)

Буковинці сьогодні, 9 листопада, зібралися біля пам’ятної стели «Літописцям Руси-України – подвижникам українського письменства». Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА. Захід відбувся з нагоди Дня української писемності і мови. Тут були присутні заступник голови обласної державної адміністрації Ігор Богатирець, заступник голови обласної ради Віталій Мельничук, заступник Чернівецького міського голови Олександр Паскар, голова Чернівецького обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Остап Савчук, творча інтелігенція, науковці, буковинські школярі, духовенство та громадськість.

Народний аматорський чоловічий хор «Дзвін» на чолі з керівником – Любомиром Равлюком виконав духовний гімн України «Молитва за Україну» («Боже, великий, єдиний…»).

Буковинці поклали квіти до підніжжя стели, тим самим виявляючи повагу до попередніх поколінь захисників українського письменства. На завершення учасники заходу спільно виконали Державний гімн України.