Мешканці Буковини стали менше хворіти на туберкульоз. Про це повідомляє адміністрація КМУ «Чернівецький обласний протитуберкульозний диспансер». Окрім цього повідомляється, що захворюваність на туберкульоз в місті та області є майже вдвічі меншою загальноукраїнського показника.
Так, на Буковині захворюваність всіма формами активного туберкульозу з 40,1 на 100 тисяч населення у 2015 році знизилася до 30,1 на 100 тисяч населення у 2016 році. Зменшилася також кількість хворих серед дітей. До прикладу, у 2015 році даний показник склав 5,1 на 100 тисяч дитячого населення, а в 2016 році – 2,6 на 100 тисяч дитячого населення. Захворюваність на туберкульоз серед підлітків у 2015 році становила 12,8 на 100 тисяч підліткового населення, у 2016 році – 10,0 на 100 тисяч підліткового населення.
Буковинці стали значно менше хворіти на туберкульоз
Мешканці Буковини стали менше хворіти на туберкульоз. Про це повідомляє адміністрація КМУ «Чернівецький обласний протитуберкульозний диспансер». Окрім цього повідомляється, що захворюваність на туберкульоз в місті та області є майже вдвічі меншою загальноукраїнського показника.