Буковинці стали значно менше хворіти на туберкульоз

Мешканці Буковини стали менше хворіти на туберкульоз. Про це повідомляє адміністрація КМУ «Чернівецький обласний протитуберкульозний диспансер». Окрім цього повідомляється, що захворюваність на туберкульоз в місті та області є майже вдвічі меншою загальноукраїнського показника.

Так, на Буковині захворюваність всіма формами активного туберкульозу з 40,1 на 100 тисяч населення у 2015 році знизилася до 30,1 на 100 тисяч населення у 2016 році. Зменшилася також кількість хворих серед дітей. До прикладу, у 2015 році даний показник склав 5,1 на 100 тисяч дитячого населення, а в 2016 році – 2,6 на 100 тисяч дитячого населення. Захворюваність на туберкульоз серед підлітків у 2015 році становила 12,8 на 100 тисяч підліткового населення, у 2016 році – 10,0 на 100 тисяч підліткового населення.