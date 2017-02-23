Буковинців закликають пройти щеплення від правця

Буковинців закликають долучитися до імунопрофілактики таких хвороб, як правець та дифтерія. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА.

Нещодавно міський запас значно поповнився вакцинами від дифтерії та правця (АДП-м). У зв’язку з цим працівники Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації закликають чернівчан не зволікати та пройти процедуру щеплення.

Наразі медичні заклади Буковини мають в наявності близько 70 тисяч доз АДП-м. Даний імунобіологічний препарат призначений як для вакцинації дітей, так і дорослих. Вакцина цілком безпечна і її достатньо. Дитяче населення щеплюють починаючи з 6 років. Ревакцинацію проводять кожні 10 років.

Як відомо, дифтерія та правець – смертельно небезпечні хвороби. При інфікуванні правцем летальністю закінчуються 95% випадків, а при захворюванні на дифтерію – 50%. Іншим 50% захворілих, які одужують, загрожує інвалідність через ураження збудником дифтерії серцевого м’яза. Крім вакцинації, не існує способу запобігання цим хворобам.