Буковинців закликають долучитися до імунопрофілактики таких хвороб, як правець та дифтерія. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА.
Нещодавно міський запас значно поповнився вакцинами від дифтерії та правця (АДП-м). У зв’язку з цим працівники Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації закликають чернівчан не зволікати та пройти процедуру щеплення.
Наразі медичні заклади Буковини мають в наявності близько 70 тисяч доз АДП-м. Даний імунобіологічний препарат призначений як для вакцинації дітей, так і дорослих. Вакцина цілком безпечна і її достатньо. Дитяче населення щеплюють починаючи з 6 років. Ревакцинацію проводять кожні 10 років.
Як відомо, дифтерія та правець – смертельно небезпечні хвороби. При інфікуванні правцем летальністю закінчуються 95% випадків, а при захворюванні на дифтерію – 50%. Іншим 50% захворілих, які одужують, загрожує інвалідність через ураження збудником дифтерії серцевого м’яза. Крім вакцинації, не існує способу запобігання цим хворобам.
Буковинців закликають пройти щеплення від правця
Буковинців закликають долучитися до імунопрофілактики таких хвороб, як правець та дифтерія. Про це пише прес-служба Чернівецької ОДА.