Буковинця нагородили грамотою Верховної Ради України

У Києві Почесною грамотою Верховної України «За особливі заслуги перед Українським народом» та нагрудним знаком за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав було нагороджено учасника бойових дій в Афганістані, жителя Сторожинця, Василя Унгуряна.

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Про це повідомляє «Сторожинець-інфо».

У столиці нагороду буковинцю вручила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко присвоїв буковинцю звання «Заслужений лікар України».