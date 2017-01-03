Буковинцю, який за ніч вкрав два автомобілі “світить” до 8-ми років тюрми

Сторожинецька місцева прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 21-річного буковинця, який підозрюється у незаконному заволодінні транспортних засобів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Пригода трапилася 14 жовтня 2016 року. Молодик перебуваючи у нетверезому стані в смт Красноїльськ Сторожинецького району заволодів чужим автомобілем «Volkswagen Caddy». Проїхавши кілька метрів, зловмисник з’їхав з дороги та покинув автомобіль.

Втім, це не зупинило чоловіка. Через деякий час він заволодів ще одним транспортним засобом, який також пошкодив і залишив.

За такий злочин буковинцю загрожує від 5-ти до 8-ми років позбавлення волі.