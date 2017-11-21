Бюджет Буковини суттєво збагатився за рахунок митниці. Так ,упродовж січня – жовтня поточного року співробітниками митниці запроваджено 2193 справ про порушення митних правил з реально вилученими предметами на суму 137512,6 тис. грн. Крім того, до правоохоронних органів Чернівецької області направлено 29 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину.

Основними предметами правопорушення склали дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митним органам документів з ознаками підробки. В результаті вилучено промислових товарів на суму 132251,9 тис. грн. при 50 випадках правопорушень.

Упродовж жовтня 2017 року співробітниками Чернівецької митниці ДФС порушено адміністративну справу у відношенні гp. України за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 МК України – по факту недекларування та не пред’явлення до митного контролю смакових ароматизаторів «Flavour Art», загальною кількістю 65 шт., вартістю 51,2 тис.грн. Порушено адміністративні справи про порушеня митних правил у відношенні гpомадян України за ознаками адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України – по факту приховування від митного контролю 2520 пачок сигарет загальною вартістю 60,5 тис. грн. та по факту приховування від митного контролю 14400 пачок сигарет різних марок загальною вартістю 225,6 тис.грн., які знаходились в спеціально виготовлених тайниках (сховищах), повідомляють в прес-службі відомства.