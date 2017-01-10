Бюджет Чернівців у 2016 році вагомо поповнився за рахунок земельної плати

Землекористувачі збагатили бюджет міста на третину більше у 2016 році ніж у 2015. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. “Упродовж 2016-го року бюджет столиці Буковини отримав 139,4 млн. грн. плати за землю, що на 43,3 млн. грн., або на майже на третину перевищує надходження 2015-го року”,- йдеться у повідомленні. 64% плати за землю, або 88,6 млн. грн у 2016 році сплатили орендарі, з яких найбільше орендної плати у казну надійшло від юридичних осіб (66,8 млн. грн.). Інші 21,8 млн. грн. сплатили фізичні особи.

Земельний податок наповнив бюджет міста на 50,8 млн. грн. Землевласники – юрособи перерахували до казни 49,6 млн. грн., а громадяни – 1,2 млн. грн.