Частина Роши у понеділок без світла

Частина Роши у Чернівцях в понеділок без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”. Відключення відбудеться у зв’язку з чисткою траси. Відтак, з 9:00 до 17:00 без світла будуть:

пр. Ковалевськ. весь

вул.Софії Ковалевської 3-27, 2-26

1-й пр. Ходорiвський 22-42, 27-43

2-й пр. Ходорiвський 27-59, 28-46

3-й пр. Ходорiвський 1-13, 2-20

4-й пр. Ходорівський 1-9, 4-18

вул.Яснопольська 2-20,