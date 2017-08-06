Частина Роши у Чернівцях в понеділок без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”. Відключення відбудеться у зв’язку з чисткою траси. Відтак, з 9:00 до 17:00 без світла будуть:
пр. Ковалевськ. весь
вул.Софії Ковалевської 3-27, 2-26
1-й пр. Ходорiвський 22-42, 27-43
2-й пр. Ходорiвський 27-59, 28-46
3-й пр. Ходорiвський 1-13, 2-20
4-й пр. Ходорівський 1-9, 4-18
вул.Яснопольська 2-20,
Частина Роши у понеділок без світла
Частина Роши у Чернівцях в понеділок без світла. Про це інформує “Чернівціобленерго”. Відключення відбудеться у зв’язку з чисткою траси. Відтак, з 9:00 до 17:00 без світла будуть: