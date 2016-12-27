Частина США потерпає від потужного шторму

Зовсім недоречною у такий святковий час виявилася погода в штатах Північна та Південна Дакота, Небраска, Айова, а також центр та північ США. Тут вирує потужний шторм, що приніс вже немало проблем. У штатах скасовують авіарейси, закривають аеропорти. Департамент транспорту Північної Дакоти вже закрив 400-кілометрову ділянку автостради І-94. У зв’язку з поганими погодніми умовами відбуваються перебої в електропостачанні, а подекуди й абсолютне відключення електроенергії. Влада застосовує заходи щодо ліквідації наслідків стихії.