Через аварію на водогоні у Чернівцях на два дні обмежать водопостачання

У Чернівцях через аварію на дністровському водогоні впродовж 2 днів буде обмежено водопостачання у місті.

Про це повідомив міський голова Олексій Каспрук.

Наразі на місці витоку працюють бригади водоканалу, тож на час ремонтних робіт доведеться обмежити водопостачання міста.

Зокрема, на проспекті Незалежності, вулицях Героїв Майдану, Південно-Кільцевій, Руській, Головній, Воробкевича, Івасюка та Бульварі Героїв Крут. Буде відсутнє водопостачання з 22:00 год. 5 березня до 07:00 год. 6 березня та з 22:00 год. 6 березня до 07:00 год. 7 березня.

На вулицях Щербанюка, Достоєвського, Кобилянської, Соборній площі, Котляревського, Богомольця, Гакмана, Кафедральній, Дзержика, Горіхівській, Заставнянській, Стрийській та прилеглих водопостачання буде відсутнє з 22:00 год.5 березня до 07:00 год. 6 березня, з 10:00 год. до 20:00 год. 6 березня та з 22:00 год. 6 березня до 07:00 год. 7 березня.

Водопостачання Садгірського району та вулиць Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.

У випадку необхідності підвезення води автоцистернами водоканал просить звертатись за телефоном 54-73-54.