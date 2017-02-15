Через борги від газопостачання відключать КП «Чернівцітеплокомуненерго» та обласну філармонію

Внаслідок боргів у сумі понад 14 мільйонів гривень планують відключати від газопостачання КП «Чернівцітеплокомуненерго». Відключення планують здійснити на 20 лютого.

Як повідомили у прес-службі ПАТ «Чернівцігаз», нині тепловикам передано досудову пропозицію, яка дозволяє впродовж трьох діб виплатити потрібні платежі, щоб врегулювати ситуацію із заборгованістю.

У випадку ігнорування цієї пропозиції, 20 лютого газопостачання для об’єктів теплокомуненерго буде обмежено до технологічного мінімуму. Це призведе до того, що тепловики не зможуть підтримувати температурний режим в оселях чернівчан.

У ПАТ «Чернівцігаз» зазначили, що від газопостачання буде відключено: КП «Хотинтепломережа», КП «Чернівецька обласна філармонія», ОСББ «Сяйво» та квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернівці.