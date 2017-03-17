Через ДТП на Сторожинеччині двоє осіб потрапили до лікарні (ФОТО)

17 березня у селі Глибочок Сторожинецького району виникла ДТП – зіткнулися «Мерседес» та «Фольксваген Бора».

Як повідомили у відділі комунікації поліції в Чернівецькій області, 57-річний житель Красноїльська – водій «Мерседесу» прямував в напрямку Чернівців. Не переконавшись у безпеці, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Бора», за кермом якого був 23-річний житель Вижницького району.

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Через сильний удар, автомобіль «Мерседес» злетів в кювет. Щоб визволити пасажира легковика з понівеченого транспортного засобу рятувальники працювали впродовж 1,5 години.

З численними травмами пасажира і водія «Мерседеса» доставлено до лікарні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.