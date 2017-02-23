Через кількагодинні дискусії депутати міськради не можуть завершити січневу сесію

Сьогодні Депутати Чернівецької міськради зібрались на січневу сесію, яку досі не можуть завершити. Впродовж декількох годин вони не змогли перейти до порядку денного через чимало виступів.

Цього разу конфлікт розпочався через тролейбусне управління, де за словами депутата міськради від фракції «Самопоміч» Богдана Ковалюка є ряд проблем. Зокрема, керівник комунального підприємства не виконує належно свої обов’язки, а водії не хочуть виходити на роботу через низьку заробітну плату.

Згодом у сесійній залі виступив працівник ЧТУ, водій тролейбуса, який поскаржився на умови праці та зарплату на підприємстві.

Заслухавши виступ депутати вирішили створити комісію, щоб вивчити діяльність тролейбусного управління.

Після тривалих дискусій перед депутатами виступив керівник тролейбусного управління Іван Іванічек ,який зазначив, що зарплата водіїв залежить від кількості відроблених годин «Ми стараємося всіма силами запустити тролейбуси, які були нещодавно куплені за кордоном. На сьогоднішній день 10 працює, але одну «гармошку» та «366» ми не можемо запустити! Ще в одного згорів двигун», – поділився керівник підприємства.

«Прикро мені, що ми замість того, щоб втрутитися в ситуацію, а ми зобов’язані це зробити, адже у тролейбусному управлінні є комітет, ми можемо створити комісію, тоді розберемося і визначимо рішення. Чим ми займаємося? Городяни чекають від нас ще з 2016 року прийняття рішень, які ми перекладаємо від сесії до сесії. Припиняймо це все, що відбувається», – зазначив керівник фракції БПП «Солідарність» Василь Максимюк.

Як додав міський голова Олексій Каспрук, з таким підходом до роботи тролейбусному управлінню залишилося жити менше року. Через прийнятий мораторій працівники отримають малу зарплату. «Ви говорите, що на підприємстві низькі зарплати, там буде фінансовий колапс! Тоді чому ви прийняли мораторій? Звісно буде! Тролейбусне управління на межі», – сказав мер.