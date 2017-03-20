Через необережне куріння в ліжку загинуло двоє буковинців

На пожежі загинуло двоє буковинців.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС України в Чернівецькій області.

Так, 18 березня до рятувальників надійшла інформація про пожежу в житловому будинку у с. Данківці Хотинського району. Пожежа виникла близько 4-ої години ранку. Ймовірно, 61-річний власник будинку заснув з сигаретою, яка спричинила займання ліжка. Згодом загорання самоліквідувалось, втім загинув господар.

Ще один будинок горів у с. Ванчиківці Новоселицького району. На місці працювали рятувальники, які під час гасіння виявили тіло власника, 1965 року народження. За попередніми висновками, причиною пожежі стала необережність чоловіка під час паління.