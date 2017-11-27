Через плановий ремонт трубопроводу станції “Біла”, без води залишаться декілька вулиць міста

У зв‘язку з проведенням планових ремонтних робіт по заміні ділянки трубопроводу холодної води до насосної станції “Біла” з 28 листопада 10:00 год до 30 листопада 18:00 год без водопостачання будуть будинки наступних вулиць: Гусятинська, Бережанська (буд. № 34—№ 102; № 31—№ 99) , пров. Бережанський, Борщівська, Золочівська, Сокольська, Новосибірська, пров. Рогатинський, 1-й пров. Стрийський, Корсунська (буд. № 15 – № 23) та прилеглих.

Буде організовано підвіз води автоцистернами в районі вулиць : Бережанська – Золочівська з 17:00 год до 19:00 год Гусятинська – пров. Бережанський 28.11.2017р. з 17:00 год до 19:00 год 29.11.2017р. та 30.11.2017р. з 07:30 год до 09:30 год з 17:00 год до 19:00 год.

КП “Чернівціводоканал” просить вибачення за тимчасові незручності.