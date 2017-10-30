Через складні погодні умови літак Київ-Чернівці не зміг приземлитися на Чернівецькому летовищі

Через шторм літак рейсу “Київ-Чернівці” не зміг приземлитися на Чернівецькому летовищі. Про це написав у Фейсбук спортсмен Іван Гешко: “Летіли з Києва на Чернівці, вже йшли на посадку, (були 10 від землі) але ураганні пориви вітру не дозволили сісти. Змінили курс на Франківськ, там така ж історія. Полетіли назад на Київ, але закінчувалось пальне… Літак кидало, вже ставало актуальним “все життя перед очима”… Слава Богу, дотягнули до аеропорта і сіли в Києві!”.

Зазначається, що причиною відміни посадки авіарейсу Київ-Чернівці стало штормове попередження – сильний вітер 20-25 метрів на секунду. Якщо шторм буде й надалі, є вірогідність відтермінування й інших авіарейсів.