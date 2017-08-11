Через свічку відбулася пожежа у Сокирянах

Цієї ночі у Сокирянах сталася пожежа. Про це пише Північно-бессарабський інформаційний портал. Подія сталася 10 серпня близько 23:30. Пожежа виникла в одному з приміщень господарської будівлі, та вогонь почав розповсюджуватись по всій площині будинку. За допомогою рішучих дій вогнеборців пожежу було ліквідовано за лічені хвилини.

Як стало відомо загорання виникло через неуважність господині, яка залишила без нагляду запалену свічку в одному з приміщень господарства та пішла у справах. Внаслідок пожежі було пошкоджено господарську будівлі та завдано чи малих збитків власникам.