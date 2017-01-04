Через сигарету загинув 29-річний буковинець

На пожежі в Кельменецькому районі загинув 29-річний чоловік.

Про це повідомляє прес-служба УДСНС України у Чернівецькій області.

У ніч на 4 січня горіла господарська будівля у в с. Зелена Кельменецького району.

Напередодні інциденту в гості до господарів завітав знайомий, який залишився спати у господарській будівлі. Ймовірно чоловік запалив сигарету та заснув, через це трапилася займання.

Пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Під час ліквідації полум’я вогнеборці виявили тіло 29-річного чоловіка.