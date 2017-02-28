Через власну необережність буковинець ледь не спалив сарай

У понеділок, 27 лютого, у в с. Зарожани Хотинського району виникла пожежа у господарській будівлі.

Як повідомляє прес-служба УДСНС України у Чернівецькій області, рятувальники з’ясували, що чоловік вирішив спалити гілля та сміття поблизу господарської будівлі. Залишивши непогашене вогнище він пішов робити інші справи. Втім, через вітер полум’я перекинулося на стіни будівлі.

Побачивши пожежу чоловік одразу повідомив про це рятувальникам, які прибули та загасили вогонь.

Також суха трава площею 1,8 га горіла у Чернівцях на вул. Жасмінній. На місці працювали пожежники.