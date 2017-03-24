Через вибухи під Балаклією загинула 66-жінка

Внаслідок вибухів під Балаклією Харківської області загинула 66-річна жінка.

Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін.

Так, під час обстеження житлового сектору під зруйнованим будинком знайшли тіло жінки.

Також через влучення снаряду в житловий будинок осколкове поранення отримала 56-річна жінка.

Загалом від початку вибухів на складах зі зброєю було ліквідовано 15 пожеж, зруйновано 12 господарських споруд.

Нагадаємо, у Харківській області горять склади з боєприпасами: евакуйовано 20 тисяч людей.