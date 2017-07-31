Чергову допомогу для українських захисників передали буковинські лісівники

Чергову допомогу на передову зібрали державні лісогосподарські підприємства Буковини.

Майже 2 тонни домашньої консервації, м’ясних виробів, солодощів повезе на передову від лісівників волонтер Василь Назарко.

«Ви навіть не уявляєте, як хлопці радіють привезеним дарункам. Не тільки тому, що це смаколики, яких там, на війні, немає. А й тому, що такі посилки для них – своєрідна подяка за їхню мужність, свідчення, що про них пам’ятають і турбуються», – поділився волонтер.

Як зазначив активіст, волонтер Володимир Дорош, цього разу продуктові набори від буковинських лісівників їдуть в район Авдіївки, що на Донеччині, – повідомляє “Сторожинець-інфо”.