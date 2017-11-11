Чергову кримінальну справу відкрито відносно дій посадових осіб Сокирянської міськради. Відтак, 9 листопада 2017 року поштою з Сокирянського районного суду до відділення поліції надійшла ухвала слідчого судді, якою зобов’язано правоохоронців внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом службового підроблення документів посадовими особами Сокирянської міської ради. Поліцейські розслідуватимуть факти ймовірно незаконного надання у власність кільком жителям міста Сокиряни земельних ділянок в урочищі “Пасіка”, де постійно здійснюється обприскування дерев за допомогою вентиляторного та штангового оприскувача в межах населеного пункту, що суперечить державним санітарним нормам. Коли вже хоча б один посадовець з Сокирян понесе відповідальність за свої протиправні вчинки, залежить вже від правоохоронців.