Чернівчан просять не спалювати сміття: за це каратимуть штрафом

Чернівчан просять утриматися від спалювання сміття, опалого листя, гілля та інших відходів. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради. Спалювання сміття та відходів є дуже небезпечним : при згорянні 1 тонни рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кілограмів мікрочастинок диму. Ці частинки є одними з найбільш отруйних речовин для людини, вони можуть навіть викликати онкологічні захворювання.

За спалювання сміття, листя чи інших відходів доведеться сплатити штраф: громадяни сплатять від 340 до 1360 грн, а посадові особи та громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності від 850 до 1700 грн.