Чернівчан запрошують на Фестиваль льону, що відбудеться на Житомирщині

Буковинців запрошують на 3-й Фестиваль льону, що відбудеться 26 серпня в селі Стремигород Житомирської області. У програмі заходу: три виходи кінно-трюкового перфомансу лицарів «Княжої конюшні», захоплююче дух авіашоу та ярмарок «Органічна їжа», концерт Арсена Мірзояна та гурту TheВйо. Також відбудеться нагородження льонарів, розгорнутий показ модного одягу з льону; етно-зона з майстер-класами; ярмарок продукції з льону. В офіційній частині відбудеться символічне вручення цеглини існуючого найбільшого льонопереробного заводу на Житомирщині для будівництва нового заводу.

На фестивалі буде і фудзона на всі смаки, страви високої української кухні від бренду органічних продуктів AllinFoodyта туристичного комплексу «Услад», дитяча зона та спортивна зона з майстер-класами – айкідо та йога.

Організатори мають намір цього року зробити фестиваль подією міжнародного масштабу, це буде шоу європейського рівня із присутніми гостями з Білорусії, Франції, Польщі, Бельгії та ПАР.

Метою фестивалю є нагадати про важливість відродження традицій вирощування льону на Україні.