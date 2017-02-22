Чернівчан запрошують на громадські слухання для визначення тарифів на проїзд громадським транспортом

23 березня відбудуться громадські слухання щодо зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті. Всіх чернівчан запрошують долучитися до події. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Ініціатором громадських слухань виступить міський голова Олексій Каспрук.

Зауваження та пропозиції з цього питання приймаються департаментом житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради до 22 березня 2017 року. До участі у громадських слуханнях запрошуються депутати міської ради, члени Громадської ради при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, представники громадських організацій, суб’єкти господарювання, які здійснюють перевезення пасажирів у Чернівцях, мешканці міста.

Подія відбудеться 23 березня о 18:00 в залі засідань департаменту житлово-комунального господарства міської ради за адресою вул. Героїв Майдану, 176, 2 поверх.