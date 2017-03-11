Чернівчан запрошують сьогодні на концерт “Другое небо”

До нашого міста з концертом “Другое небо” завітала дніпропетровська авторка-виконавиця Яна Гершаник. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбудеться сьогодні, 11 березня, у Будинку естетики та дозвілля о 17:00. Яна Гершаник є лауреатом численних всеукраїнських та міжнародних фестивалів, а також організатором міжнародного фестивалю авторської пісні “Вагант” (м. Дніпро). Послухати пісні запрошують всіх охочих. Вхід вільний.