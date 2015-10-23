Чернівчанам подарували музичний пам’ятник Ференцу Лісту (ФОТО)

У Чернівцях поруч із площею Філармонії відкрили пам’ятник відомому угорському піаністу Ференцу Лісту.

Попри те, що у місті досить багато цікавих історичних пам’яток, саме ця відрізнятиметься креативністю,адже відвідувач зможе не тільки побачити монумент у вигляді клавіш, а й зможе почути музику піаніста, який у роки свого життя давав концерти у Чернівцях і навіть тут проживав.

На дійство прибув ініціатор створення такого пам’ятника Генеральний Консул Угорщини в Україні Йожеф Бачкаі, який відзначив, що Ференц Ліст був найвідомішим піаністом 19 ст., який у 1847 році виступив у Чернівцях, тому дуже важливо, аби такий пам’ятник був саме тут.

«Наша мета було створити справжнє громадське місце разом із Чернівецькою міською радою, громадою міста, Генеральним консульством у м. Ужгороді, тобто таке місце, яке підтверджує громадські напрями України та Чернівців. Я сподіваюся, що чернівчанам сподобається цей пам’ятник, який стане художнім твором, який можна «пощупати», послухати та відчути цей справжній мистецький твір», – зазначив Консул.

Скульптор Михайло Колодко додав, що йому було приємно створити такий задум, а особливо маленьку фігуру піаніста, яка сидить на пам’ятнику присвяченому музиці.

«Я намагався у цей образ вкласти максимум романтики. Є ще тут дуже цікава річ, це мозаїка із клавіш, до якої хочеться підійти та доторкнутися пальцями. Коли ми доторкнемось, то спрацює датчик та заграє музика», – зазначив скульптор.

Довідка: Ференц Ліст – перший піаніст, який почав виступати із сольними концертами. Особливо відомі його композиції «Угорські рапсодії», «Соната сі-мінор».