Чернівчанам показали документальний фільм «Маланка – культура народу» (ФОТО)

13 березня у кінотеатрі «Ефект» відбувся презентаційний показ документального фільму «Маланка – культура народу».

Чернівчани, які вирішили подивитися стрічку про Маланку змогли переконатися у меті щорічного фестивалю, а також почути від учасників, яку для них роль відіграє це свято.

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Як розповіла організатор фестивалю «Маланка фест» Оксана Лелюк, ідея фільму виникла ще у 2012 році, коли у Чернівцях проходив другий фестиваль Маланки. «Я вже тоді зрозуміла, що культури Буковини багатогранна і про неї варто говорити, писати, показувати. Але тоді не було можливості відзняти фільм», – поділилась організатор.

Лише наприкінці 2016 року під час підготовки до фестивалю, за підтримки Чернівецької міськради та знімальної команди «StarStudioproduction» почались зйомки стрічки, над якою працювали впродовж декількох місяців.

«Звичайно одним фільмом неможливо показати усі колективи, які представлені на Буковині. Дуже сподіваюся, що буде і друга, третя частини фільму», – сказала Оксана Лелюк.

Герой фільму – житель села Мошанець Кельменецького району Борис Шевчук зазначив, що він неабияк щасливий, що на Буковині відзняли фільм про таку традицію. «Це є культура, яку треба показувати. Усі види мистецтва демонструють той, чи інший народ світу, за допомогою яких ми пізнаємо один одного», – сказав Б. Шевчук.

Нагадаємо, раніше було презентовано трейлер документального фільму про Маланку.