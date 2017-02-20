Чернівчанам треба зосередитися на збереженні тепла, – О. Каспрук

У Чернівцях 51% будинків забезпечені лічильниками тепла, однак вони є лише інструментом для обчислення, нарахування та контролю.

Про це 20 лютого під час брифінгу повідомив міський голова Олексій Каспрук.

«Нам треба зосередитися на збереженні тепла. Ми готуємо зараз матеріали про те, як тепло нераціонально розходується і не обов’язково у будинках комунальної власності, а й у приватних також. Готуються матеріали на прикладі чернівецьких будинків, робимо обстеження з розрахунками щоб можна було побачити, які будинки заощаджують, а які ні», – розповів міський голова Олексій Каспрук.

Мер додав, що від того, що у будинку встановлений лічильник, при тому відкриті двері у під’їзді, чи підвал у морозну погоду, економії тепла не буде.

«Нагадую, що діє програма «Теплий дім» від Уряду, нагадую, що ми заклали кошти на компенсацію відсотки по «теплим» кредитам і готові співфінансувати ці речі. Зрозуміло, що міський бюджет це завдання самотужки не виконає без участі чернівчан», – наголосив Олексій Каспрук.

Мер зазначив, перед Чернівцями стоїть величезний виклик, адже без модернізації КП «Чернівцітеплокомуненерго», ремонту котелень, основних магістралей, буде стояти питання про подачу тепла у наступному опалювальному сезоні.