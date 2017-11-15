Чернівчанки вибороли золоті медалі на турнірі в Берліні (ФОТО)

Чернівецькі борчині здобули золото на турнірі в Берліні. Про це пише Департамент освіти і науки облдержадміністрації.
Міжнародний жіночий турнір «Берлін-2017» відбувся 10-12 листопада. Участь в змаганнях взяли учасники з Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Польщі, Греції, Угорщини, Хорватії, Норвегії, Франції, Австрії, Литви, Латвії, Естонії, України та збірна команда Німеччини.

73394BFE-4BB8-44DE-9EA9-5DC3B7912E6B 6E3E11C9-1312-4516-9FAD-B952E281F35E

370 спортсменок на трьох килимах виборювали медалі турніру в новозбудованому спортивному центрі Берліну «Adlershof».
Тріумфували на цих престижних змаганнях вихованки Чернівецької обласної ДЮСШ, сестри-близнючки Марія та Соломія Винник. Дівчата показали чудову технічну боротьбу.
За рішенням організаторів змагань Соломію Винник було визнано кращою борчинею турніру.
Юних чемпіонок було нагороджено медалями, грамотами та цінними подарунками.

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ