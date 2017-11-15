Чернівчанки вибороли золоті медалі на турнірі в Берліні (ФОТО)

Чернівецькі борчині здобули золото на турнірі в Берліні. Про це пише Департамент освіти і науки облдержадміністрації.

Міжнародний жіночий турнір «Берлін-2017» відбувся 10-12 листопада. Участь в змаганнях взяли учасники з Швеції, Швейцарії, Фінляндії, Польщі, Греції, Угорщини, Хорватії, Норвегії, Франції, Австрії, Литви, Латвії, Естонії, України та збірна команда Німеччини.

370 спортсменок на трьох килимах виборювали медалі турніру в новозбудованому спортивному центрі Берліну «Adlershof».

Тріумфували на цих престижних змаганнях вихованки Чернівецької обласної ДЮСШ, сестри-близнючки Марія та Соломія Винник. Дівчата показали чудову технічну боротьбу.

За рішенням організаторів змагань Соломію Винник було визнано кращою борчинею турніру.

Юних чемпіонок було нагороджено медалями, грамотами та цінними подарунками.