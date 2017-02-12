Чернівчани хочуть перевірити психічне здоров’я міських депутатів: петиція

Чернівчанин Кобилюк Микола Миколайович опублікував електронну петицію під назвою “Рекомендувати всім депутатам Чернівецької міськради пройти обстеження у психіатрів”. Вимога набрала 275 голосів з 250 необхідних всього за три дні (опубліковано 9 лютого). До кінця збору підписів ще 27 днів, втім петиція вже повинна йти на розгляд, та, відповідно до закону, бути обговорена депутатами протягом 10 днів.

Чернівчанин Микола Миколайович вкрай незадоволений роботою місцевої влади: ” У зв’язку з неадекватним, а деяких випадках навіть маразматичним розвитком ідей і рішень депутатів Чернівецької міської ради, які стосуються питань інфраструктури та благоустрою міста Чернівців (перейменування парку Жовтневого; витрачений мільйон на розробку проекту тунелю, який з’єднає Кварц і Гравітон; регулярне встановлення недіючих мораторіїв; відмова від покупок за кошти ЄБРР нових тролейбусів тощо) пропонуємо виділити кошти з міського бюджету на проведення незалежної психіатричної експертизи, стану здоров’я 42-х депутатів Чернівецької міської ради 7 скликання, а результати проведених експертиз оприлюднити на офіційному сайті Чернівецької міської ради”,- йдеться у тексті петиції.