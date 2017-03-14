Чернівчани наліпили 20 відер вареників, які направлять бійцям в селище Кримське (ФОТО)

Волонтери сьогодні, 14 березня, наліпили 20 відер вареників та понад тисячу пиріжків для бійців на Сході України. Про це пише molbuk.ua.

Створити таку величезну кількість смаколиків взялося більше 20 чернівчанок: “Хто ж їм, солдатам, допоможе? Здається, якби не допомога людей, вони не змогли б”,- кажуть вони.

Жінки з самого ранку ліпили вареники з картоплею, м’ясом та сиром. Рахують їх не поштучно, а відрами. “Ми готуємо не самі. Нам допомагають студенти-кулінари з комерційного училища (Вище комерційне училище КНТЕУ, – авт.) на Соборній площі – вони печуть тисячу пиріжків, рогалики, варять плов. А ще в Садгорі в одному кафе готують голубці”,- розповідає волонтерка Лідія Гаїна.

Смачний вантаж отримають у селищі Кримському 93 бригада та бійці ОУН.