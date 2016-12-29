Чернівчани отруїлися печеною картоплею, яку придбали на Соборній площі

Декілька чернівчан отруїлися печеною картоплею, яку придбали на Різдвяному ярмарку, що на Соборній площі міста.

Про це у соцмережі повідомила чернівчанка Марина Хоменко.

«На Соборці біля ялинки куштували печену (на великій пательні) картопельку! Отруївся весь офіс! Не думали і не гадали, що можна отруїтися картоплею!», – повідомила жінка.

Впродовж кількох днів постраждалим було погано. Крім того, через картоплю отруїлася дитина, яку лікували за допомогою антибіотиків. «Можливо комусь мій запис врятує здоров’я перед святами», – поділилась М. Хоменко.

Наразі відомо, що на ярмарку було проведено моніторинг місць, де торгують їжею. Результати перевірки в офіційному листі були надіслані міському голові Олексію Каспруку.