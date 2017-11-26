Чернівчани підтримали петицію щодо продовження тролейбуса №3 до Калинівського ринку

Чернівчани підтримали петицію шодо продовження маршруту тролейбуса №3 або №3а до Калинівського ринку.

Автор звернення Віктор Радиш зазначив, що на вулиці Хотинській працює багато підприємств і добратися на роботу в переповнених маршрутках дуже незручно. Окрім того, тролейбус 5 курсує рідко, тож після 7-ої години вечора добратися в центр міста стає проблематично.

“Продовження маршруту тролейбуса 3 або 3а вирішить дану проблему і не буде коштувати місту ні копійки”, – повідомив чоловік.

Петиція зібрала 258 голосів.