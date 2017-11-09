Чернівчани пропонують відновити проїзд між вулицями П. Орлика і Комарова

На сайті Єдиної системи електронних петицій з’явилося чергове зверненя, в якому місцеві жителі пропонують відновити проїзд між вулицями Пилипа Орлика і Комарова.

“У зв’язку зі збільшенням кількості автомобільного транспорту у місті в останні роки зросло навантаження на вулицю Пилипа Орлика, яка пов’язує дві важливі міські магістралі – вулиці Героїв Майдану і Небесної сотні. Щоб спростити виїзд з Пилипа Орлика на Небесної сотні, особливо в години пік, коли більшість автотранспорту рухається в напрямку вулиці Комарова, пропонуємо відновити проїзд між вулицями Комарова та Орлика, який існував у минулому. При цьому, як на нашу думку, рух по цьому проїзду слід зробити одностороннім у напрямку вулиці Комарова і виключно з правим поворотом при з’їзді на неї”, – йдеться у петиції.

автори петиції впевнені, що така зміна дозволить розвантажити ділянку на перехрестях вулиць П. Орлика – Небесної сотні та Небесної сотні – Комарова.