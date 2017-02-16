Чернівчани простять створити електронну чергу до архіву РАГСу

Чернівчани просять владу створити електронну чергу до архіву РАГСу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради. Авторка петиції, Михайленко Ксенія Михайлівна, пропонує “створити онлайн чергу, щоб кожна людина не сиділа фізично у черзі, якій немає кінця, а мала змогу зареєструватися по інтернет і мати змогу прийти у призначений їй час”. Петиція вже набрала 250 голосів з 250 необхідних. Окрім цього, чернівчанка пропонує:

-забезпечити можливість оплачувати квитанції безпосередньо у приміщенні, а не у відділеннях банків, де також величезні черги;

– створити консультаційний центр на місті або в телефонному режимі, щоб люди приходили вже маючи на руках всі необхідні документи та ксерокопії;

– оздобити приміщення, нехай навіть платним, апаратом Ксерокс.

Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.