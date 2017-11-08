Чернівчани просять нанести світловідбиваючу розмітку по всій довжині вулиці Проспект Незалежності.

Чернівчани просять нанести світловідбиваючу розмітку на всій довжині вулиці Проспект Незалежності. Відповідна петиція набрала необхідну кількі

сть голосів (262 з 250 необхідних). У електронній вимозі чернівчани просять зокрема:

1) підсвітити пішоходні переходи на всій довжині вул. Проспект Незалежності.

2) замінити існуючі ліхтарі на більш яскраві ЛЕД, нашкталт, що встановлені на вул. Б.Хмельницького або вул.Воробкевича.

3) нанести світловідбиваючу розмітку на всій довжині вулиці Проспект Незалежності.

“Однією із причин ДТП, що стаються на вул. Проспекті Незалежності у нічний та вечірній період, є погана освітленість пішоходних переходів та самої вулиці”,- пояснює автор необхідність покращення освітлення вулиці. Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.