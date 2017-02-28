Чернівчани просять перевірити якість газу: петиція набрала необхідну кількість голосів

Чернівчанин Мельничук Андрій Андрійович просить владу перевірити якість газу, яким користуються мешканці міста. Відповідна петиція сьогодні, 28 лютого, набрала 253 голоси з 250 необхідних.

За словами Андрія, часом при роботі конфорки чи інших газових приладів, чернівчани неодноразово спостерігали ситуацію, коли полум’я газу з блакитного ставало неприродно червоного кольору. На такому “дивному” газі їжа готується набагато довше, водночас лічильник продовжує накручувати кубічні метри. У зв’язку з тим, що простому мешканцю складно перевірити якість послуги, яку він отримує, до цього процесу повинна підключитися міська влада.

Мельничук Андрій пропонує ввести оплату за газ виходячи з його якості, тобто кілокалорій, а не кубічних метрів.

Відповідно до п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.