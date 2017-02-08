Чергова електронна петиція набрала необхідну кількість голосів. Чернівчани просять владу створити тролейбусний маршрут, що сполучав би проспект Незалежності та вулицю Руську (через вулиці Кармелюка та Нововінницьку). “Таким чином ми могли б отримати бюджетний маршрут. Пізніше можна продовжити на Рошу. В кінцевому результаті вийде маршрут з Роши на Гравітон”,- йдеться у тексті електронної вимоги. Петиція, станом на 8 лютого, вже набрала 256 голосів з 250 необхідних.
Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута владою впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.
Чернівчани просять створити тролейбусний маршрут з проспекту Незалежності до вулиці Руської : петиція
Чергова електронна петиція набрала необхідну кількість голосів. Чернівчани просять владу створити тролейбусний маршрут, що сполучав би проспект Незалежності та вулицю Руську (через вулиці Кармелюка та Нововінницьку). “Таким чином ми могли б отримати бюджетний маршрут. Пізніше можна продовжити на Рошу. В кінцевому результаті вийде маршрут з Роши на Гравітон”,- йдеться у тексті електронної вимоги. Петиція, станом на 8 лютого, вже набрала 256 голосів з 250 необхідних.