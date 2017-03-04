Чернівчани просять владу створити на вулицях міста велодоріжки : петиція

Чернівчани просять місцеву владу встановити велосипедні доріжки. Відповідну петицію було створено у п’ятницю, 3 березня, громадянином Шуткою Андрієм Анатолійовичом.

Наразі петиція набрала вже 38 голосів з 250 необхідних. До кінця збору залишилося 29 днів.

“Пропоную розробити і реалізувати проект з побудови велодоріжок на вулицях міста. Таким чином багато людей зможуть пересісти на простий і зручний вид транспорту, в перспективі це змінить ситуацію з громадським транспортом хоча б на 7-8 місяців у році. Не кажучи вже про те, що це ще один крок до Європи, де така система давно функціонує і зменшила кількість автомобілів на вулицях, що в свою чергу позитивно вплинуло на кількість заторів і вільних паркомісць”,- йдеться у тексті електронної вимоги.

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