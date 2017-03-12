Чернівчани просять владу створити у місті майданчик для занять екстремальними видами спорту: петиція

Чернівчани просять владу облаштувати у місті майданчик, де молодь змогла б займатися екстремальними видами спорту. Відповідну петицію створив громадянин Севергін Андрій Богданович 28 лютого 2017 року. Станом на 12 березня електронна вимога вже набрала необхідну кількість голосів, а саме 254 з 250.

За словами чернівчанина, у місті не існує жодного місця, призначеного для скейтбордистів та інших спортсменів, що займаються екстремальними видами спорту.

“Побудова такої спеціалізованої ділянки для занять екстремальними видами спорту в м. Чернівці вирішить багато питань:

1. Локалізує представників скейтбордингу та інших представників екстремальних видів спорту (прибере їх з Турецької площі) у спеціалізованому місці з професійним сертифікованим обладнанням.

2. Дозволить безпечно підвищувати рівень майстерності спортсменами різного рівня підготовки: від «початкового» до «професійного» в режимі щоденних тренувань.

3. Дозволить проводити змагання та різні заходи міського, обласного та державного масштабу.

4. Дозволить заохотити до занять скейтбордингом та іншими видами спорту ще більше дітей та молоді в м. Чернівці.

5. Продемонструє роботу Адміністрації міста з питання популяризації ідей здорового способу життя серед жителів м. Чернівці”,- йдеться у тексті петиції.

Придатною ділянкою для створення майданчику є місце у парку ім. Т.Г.Шевченка навпроти кафе “Літо” або ж будь-яка вільна ділянка на території якогось навчального чи спортивного закладу. На реалізацію даного проекту необхідно 488 000 грн, не враховуючи покриття. Владу просять виділити ці кошти, або хоча б частину, якщо вдасться знайти спонсорів.

Відповідно до п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.