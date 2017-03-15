Чернівчани просять владу відремонтувати вулицю Рівненську: петиція набрала необхідну кількість голосів

Чернівчани просять місцеву владу відремонтувати вулицю Рівненську. Відповідна петиція набрала сьогодні, 15 березня, необхідну кількість голосів. “Прошу припинити знущання з людей, котрі вимушені пересуватись цією вулицею – будь-яка сільска грунтова дорога набагато рівніша і безпечніша, ніж поточна вулиця Рівненська. Якщо капітальний ремонт заплановано на пізніші терміни, прошу бодай засипати ями щебнем, чи виконати фрезерування – зрізати стирчащі шматки старого асфальту”,- йдеться в тексті електронної вимоги, створеної чернівчанин Гриценко Олександр Олександрович. На сьогоднішній день петиція набрала 266 голосів з 250 необхідних.

Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.