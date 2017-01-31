Чернівчанка просить владу звернути увагу на проблему нападів безпритульних собак: ПЕТИЦІЯ

Чергова петиція набирає голосів на сайті Чернівецької міської ради. Чернівчанка Городинська Дар’я Сергіївна просить місцеву владу звернути увагу на проблему нападів скажених безпритульних собак на людей. “Скажені собаки атакують місто!” – таким є заголовок електронної петиції. “Звертаємо Вашу увагу, що в нашому місті постійно трапляються випадки кусання безпритульними тваринами. Як повідомляють лікарі міського травмпункту (по вул. Фастівській) такі випадки мають бути взяті до уваги санепідемстацією або іншими органами, у межах компетенції яких знаходяться безпритульні тварини. Однак, жодної реакції незалежно від кількості та тяжкості укусів не відбувається. Чернівчанка просить жителів міста та місцеву владу не бути байдужими, звернути увагу на цю проблему та вжити негайних заходів”,- йдеться у вимозі.

І хоча петиція створена сьогодні, 31 січня, вона вже набрала 50 голосів з 250 необхідних. До кінця збору підписів залишилося 30 днів.

Аби підтримати електронну вимогу, перейдіть за посиланням : петиція