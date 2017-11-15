Чернівчани просять викупити землю для суспільних потреб по вулиці Комарова, 23-А. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів (258 з 250 необхідних). “Щороку в місті Чернівці збільшується кількість незаконних об’єктів будівництва, коли забудовники, нехтуючи будівельними нормами, правами та інтересами мешканців прилеглих до будівництва будинків, розміщують новобудови на незначних відстанях від існуючих будинків. Ущільнення забудови ведеться без будь-якого благоустрою для існуючих будинків, багатоповерхівки зводяться, а про дитячі і спортивні майданчики, школи, садочки, стадіони забудовники не думають!

Так, на вулиці В.Комарова позаду будинку 23/25, забудовник, на викупленій раніше земельній ділянці, планує звести 8-ми поверховий торгово-офісний центр. При чому відстань від багатоквартирного п’ятиповерхового будинку 23/25 не перевищує і 10 метрів, а Генеральним планом міста Чернівці не передбачено будівництво окремих офісних приміщень в даній зоні.

Законом України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» передбачено можливість викупу земельних ділянок для потреб громади.

Суспільна потреба – обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба у земельних ділянках, у тому числі тих, на яких розміщені об’єкти нерухомого майна, викуп яких здійснюється в порядку, встановленому законом. Міські ради в межах території здійснення їх повноважень приймають рішення про викуп земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, у порядку, визначеному цим Законом, для таких суспільних потреб: створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ.

З огляду на викладене, вимагаємо розглянути на сесії Чернівецької міської ради питання про викуп земельної ділянки площею 0,1169 Га, за адресою: вул. В. Комарова, 23-А, з кадастровим номером 7310136300:10:001:0023, для суспільних потреб та влаштувати на ній дитячий майданчик та/або майданчик для відпочинку.

Передбачити в бюджеті міста Чернівці на 2018 рік грошові кошти на викуп даної земельної ділянки.

Просимо громадян міста проголосувати за петицію, адже таке будівництво може з’явитися і під Вашими вікнами”,- йдеться в тексті петиції.

Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.