Чернівчани просять заасфальтувати вулицю Ставропольську

Чернівчани просять провести капітальний ремонт (асфальтування) вулиці Ставропольської. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів (255 з 250 необхідних). “Я, Ніконова Галя, та мої сусіди, проживаємо понад 20 років по вул. Ставропольській, дуже просимо звернути увагу на нашу вулицю з приводу капітального ремонту, тобто асфальтування. На нашій вулиці знаходиться міське комунальне підприємство “Чернівціспецкомунтранс”, яке габаритною технікою розбиває дорогу та пошкоджує свої машини на гравійному покритті. Сама вулиця протяжністю 1км і більшість мешканців нашої вулиці здебільшого пенсіонери, багатодітні сім’ї та малозабезпечені. По вулиці проведені роботи капітального будівництва водопровідних та каналізаційних мереж.

Наш будинок, за адресою 25-а, був будинком року по благоустрою та озелененню, точно так ми хочемо, щоб наша вулиця була комфортною та найкращою в нашому місті Чернівці”,- йдеться у тексті петиції.

Згідно п. 2.1 розділу ІІІ “Положення про електронні петиції у місті Чернівцях”, електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.

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