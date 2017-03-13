Чернівчани просять заборонити незаконні роботи по демонтажу, псуванню рекламних конструкцій та вивісок

Чернівчани закликають підтримати петицію щодо заборони незаконних робіт по демонтажу, псуванню рекламних конструкцій та вивісок.

Відповідне звернення на сайті e-dem.in.ua зареєстрував Дмитро Левченко.

«Враховуючи ситуацію, яка склалася в місті з зовнішньою рекламою і з можливістю ведення рекламного бізнесу взагалі; відсутності прозорості дій влади в процесах регулювання зовнішньої реклами; відсутності у бізнесу 1,5 роки можливості вирішення проблем з дозвільними документами; порушенням умов чесної конкуренції; у зв’язку з наданням зі сторони влади міста необґрунтованих преференцій виключно МКП «Реклама», які мають деструктивні наслідки для ринку зовнішньої реклами міста, вимагаємо: до затвердження нової редакції «Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Чернівці» заборонити: будь-які роботи по демонтажу, псуванню рекламних конструкцій та вивісок, втручання в діяльність суб`єктів господарської діяльності зі сторони МКП «Реклама» та органів виконавчої влади», – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, 6 березня міська рада оприлюднила список рекламних конструкцій, які необхідно демонтувати.

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