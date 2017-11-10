Чернівчани просять зробити капітальний ремонт тротуару біля зупинки “Поліклініка профоглядів” на Гравітоні. Відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів (264 з 250 необхідних).

“Цьогоріч в мікрорайоні Гравітон було здійснено капітальний ремонт тротуару між зупинками «Гравітон» та «Поліклініка профоглядів». Облаштування «Алеї Небайдужості» відбулося завдяки перемозі відповідного проекту на конкурсі Бюджету міських ініціатив, завдяки підтримці мешканців всього мікрорайону.

На жаль, ліміт коштів, передбачений на реалізацію проектів Бюджету участі, не дозволив включити в проект усю ділянку тротуару, яка потребує капітального ремонту. Невеличкий відрізок тротуару біля зупинки «Поліклініка профоглядів» залишився в жахливому, травмонебезпечному стані. Тим часом ним змушені ходити сотні мешканців Гравітону щодня. Тротуар непрохідний після дощу і наразі ще більше обурює людей, контрастуючи з розкішною новою алеєю.

З вірою в те, що представники влади Чернівців зважають і поважають усі інструменти громадських ініціатив, зокрема й електронні петиції, просимо передбачити кошти і виконати капітальний ремонт тротуару від зупинки «Поліклініка профоглядів» до найближчого міжбудинкового проїзду вздовж вул.Руської, 279. Довжина цієї ділянки тротуару становить приблизно 100 м”,- йдеться в тексті петиції.

Згідно п. 2.1 розділу ІІІ «Положення про електронні петиції у місті Чернівцях», електронна петиція буде розглянута впродовж 10 робочих днів з дня оприлюднення.