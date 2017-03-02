Чернівчани проти перейменування парку «Жовтневий»

1 березня у приміщенні міськради відбулись громадські слухання щодо перейменування парку «Жовтневий».

На захід прийшли члени наглядової ради парку «Жовтневий», громадські активісти, депутати та небайдужі чернівчани, – йдеться на сайті міськради

Учасників найбільше цікавило, чи доцільно перейменовувати назву парку.

У ході тривалого обговорення присутні вирішили не перейменовувати парк та залишити колишню назву «Жовтневий».

Дане рішення знову буде розглядатися на сесії міськради.

Нагадаємо, у січні депутати міськради прийняли рішення про перейменування парку «Жовтневого» у парк «Реформації».